«Продвижение составило 11 км по фронту»: Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС РФ на Купянском направлении

Российские войска в ходе наступления на Купянском направлении улучшили свои позиции в районах населённых пунктов Ольшаны и Першотравневое (Харьковская область). Об этом заявили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, за последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило «11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника». Наряду с этим ВС РФ отразили очередные безуспешные попытки наступления ВСУ на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

В Минобороны России заявили об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении в районах населённых пунктов Ольшаны и Першотравневое (Харьковская область).

«За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наряду с этим в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область), Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР) успешно отражено 12 контратак подразделений 14, 32 и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Купянска, Котляровки и Берестового (Харьковская область).

Противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Как отметил Конашенков, ВСУ в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на ряде направлений СВО.

На Запорожском направлении благодаря умелым действиям российских войск, ударам авиации и артиллерии отражено три атаки противника в районах н. п. Успеновка и Работино (Запорожская область). В районе Новосёловки (Запорожская область) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Яблоневое и Новоданиловка (Запорожская область).

По данным МО, в этом секторе за сутки уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки (ДНР).

Наряду с этим поражены скопления живой силы и техники противника в районах Богдановки, Весёлого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки (ДНР). Противник потерял до 135 военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника в районе Урожайного (ДНР).

Также армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Старомайорского (ДНР).

В общей сложности противник потерял в этом секторе более 225 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», ударам артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

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Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах н. п. Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва (ЛНР). В результате уничтожены более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 107 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.

По сведениям МО, уничтожено три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Середина-Буда (Сумская область), Чернещина и Синьковка (Харьковская область). Кроме того, в районе н. п. Ямполь (ДНР) поражён пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы HIMARS. В дополнение к этому уничтожено 14 украинских беспилотников.