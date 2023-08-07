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МО: ПВО поразила девять крылатых ракет Storm Shadow и 14 украинских беспилотников

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Российские средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 14 украинских беспилотников.

Об этом сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Вооружённые силы России на Купянском направлении продвинулись на 3 км в глубину обороны украинской армии.

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