ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам
Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.
«Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения... — Чонгарский и Генический автомобильные мосты», — говорится в заявлении.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле Чонгарского моста и посёлка Чонгар ракетами Storm Shadow.
После атаки ВСУ на Чонгарский мост работу пропускного пункта «Джанкой» приостановили.
6 августа в Минобороны России сообщили, что сегодня ночью был нанесён высокоточный удар по авиабазам ВСУ в районах городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области.