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ВС России ночью нанесли групповой ракетный удар по авиабазам в двух областях Украины

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Сегодня ночью был нанесён высокоточный удар по авиабазам ВСУ в районах городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области, заявили в Минобороны России.
ВС России ночью нанесли групповой ракетный удар по авиабазам в двух областях Украины
  • РИА Новости

«Ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населённых пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области», — заявили в Министерстве обороны.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

Ночью взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях.

Военная хроника писала, что ракетный удар был нанесён по аэродрому Староконстантинов.

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