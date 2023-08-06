ВС России ночью нанесли групповой ракетный удар по авиабазам в двух областях Украины
- РИА Новости
«Ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населённых пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области», — заявили в Министерстве обороны.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
Ночью взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях.
Военная хроника писала, что ракетный удар был нанесён по аэродрому Староконстантинов.