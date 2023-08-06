ВС России ночью нанесли групповой ракетный удар по авиабазам в двух областях Украины

Сегодня ночью был нанесён высокоточный удар по авиабазам ВСУ в районах городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области, заявили в Минобороны России.

РИА Новости

«Ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населённых пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области», — заявили в Министерстве обороны. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве. Ночью взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях. Военная хроника писала, что ракетный удар был нанесён по аэродрому Староконстантинов.