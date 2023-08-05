Военная хроника сообщила о прилётах на аэродром Староконстантинов

Военная хроника сообщила о прилётах на украинский аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

«Ещё прилёты. С этого объекта... взлетали самолёты Су-24МР ВВС Украины, вооружённые ракетами Storm Shadow. Судя по сообщениям местных жителей, рядом также был поражён некий склад с боеприпасами. Возможно, сами ракеты», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и в Хмельницкой области.

На подходе к столице Украины вторая волна крылатых ракет.

Также Военная хроника информировала о пуске «Калибров» из Чёрного моря по объектам ВСУ.