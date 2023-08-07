«Продвинулись в глубину обороны противника»: в группировке «Запад» заявили о разгроме до роты ВСУ в районе н. п. Ольшаны

Военнослужащие из группировки ВС РФ «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись в глубину обороны противника в районе населённого пункта Ольшаны. По данным российских военных, они овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты ВСУ. Украинские военные предприняли несколько попыток контратаковать, но все они были отбиты.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные овладели семью опорными пунктами ВСУ в ходе наступательных действий на Купянском направлении.

«Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населённого пункта Ольшаны, овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты», — заявил Зыбинский.

Наряду с этим противник провёл четыре безуспешные контратаки — все они отражены. Противник потерял до взвода живой силы и один британский БТР типа Spartan. Двое боевиков захвачены в плен.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе Новосёловского, все атаки отражены. По данным российской стороны, потери противника составили до взвода пехоты.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» уничтожила два артиллерийских орудия, буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Купянска и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки. Наряду с этим расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе Дорошовки.

Как рассказал глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, авиация поразила ряд позиций ВСУ.

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«Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 пунктам временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Дылеевка и по району сосредоточения живой силы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском», — сказал он.

Наряду с этим экипаж боевого вертолёта уничтожил боевую машину пехоты в районе Клещеевки, а расчёты боеприпаса «Ланцет» поразили две самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм типа Krab в Свято-Покровском и Кирове.

«Также «Ланцетами» были выведены из строя 122-мм гаубица «Гвоздика» и БМП противника в районах населённых пунктов Кузьминовка и Андреевка», — уточнил Астафьев.

Помимо прочего, с применением БПЛА с устройством сброса боеприпасов поражены группы пехоты, блиндажи и бронеавтомобили украинских войск в Часовом Яре, Клещеевке, Богдановке и Краснополье. Также с помощью FPV-дронов уничтожена САУ 2С1 в Авдеевке.

Кроме того, экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» успешно отработал две огневые задачи по штурмовым группам ВСУ на подступах к Артёмовску.

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«В ходе боевого вылета вертолётчики выполнили пуски ракет по обнаруженным целям, в результате чего уничтожили пункт управления и бронетехнику противника», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, в ходе специальной военной операции лётчики армейской авиации сопровождают колонны сухопутных войск, уничтожают вражеские бронемашины, доставляют десант и военные грузы в назначенные районы, оказывают авиационную поддержку подразделениям российских военных.