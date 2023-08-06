Высокоточным оружием воздушного и морского базирования: в Минобороны РФ рассказали об ударе по авиабазам ВСУ

Российские военные минувшей ночью поразили высокоточным оружием большой дальности авиационные базы ВСУ в районах н. п. Староконстантинов (Хмельницкая область) и Дубно (Ровенская область). Как отметили в Минобороны РФ, цели удара были достигнуты.

В Минобороны России сообщили некоторые подробности о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, который был нанесён минувшей ночью по ряду объектов ВСУ на Украине.

Как заявили в ведомстве, в результате были поражены авиационные базы в районах Староконстантинова (Хмельницкая область) и Дубно (Ровенская область). Отмечается, что цель удара достигнута.

Авторы Военной хроники уточнили, что с аэродрома в Староконстантинове ранее взлетали самолёты Су-24МР ВВС Украины, вооружённые ракетами Storm Shadow. Возможно, также был поражён склад с этими боеприпасами.

Ранее в МО заявили об ударе высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

Обстановка в зоне СВО

В пресс-службе оборонного ведомства также сообщили о ходе СВО. Так, на Купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» вновь улучшили тактическое положение в своих зонах ответственности.

В частности, успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ольшана (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах н. п. Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка (Харьковская область) и Артёмовка (ЛНР).

Противник потерял до 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, САУ Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили пять атак противника в районах н. п. Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка (ДНР). Кроме того, поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка (ДНР).

По данным МО, за сутки в этом секторе уничтожены до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и самоходная гаубица Krab.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее Ковалёвки (ЛНР) и в районе Серебрянского лесничества.

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Также поражены скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Торское, Ямполь (ДНР), Петровское и Червоная Диброва (ЛНР). В результате уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмовой группы противника в районе н. п. Урожайное (ДНР). Кроме того, нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах н. п. Старомайорское, Сторожевое (ДНР) и Левадное (Запорожская область).

Противник потерял в этом секторе до 150 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу М777.

На Запорожском направлении за сутки отражены две атаки противника в районе н. п. Работино. Здесь, а также в районах Новопокровки и Новоандреевки (Запорожская область) нанесены удары по подразделениям ВСУ. В течение суток уничтожены до 80 украинских военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении противник потерял за сутки до 40 военнослужащих и восемь автомобилей.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 136 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 145 районах. По данным МО, в районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ.

На аэродроме Запорожья поражены ангары с авиационной техникой ВСУ, в районе н. п. Парасковиевка (ДНР) нанесён удар по пункту управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили 11 реактивных снарядов системы HIMARS и одну противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотников.