Авиация группировки ВС РФ «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ. По данным пресс-центра, наряду с этим самолёты Су-25 поразили скопления живой силы противника на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Военные из группировки «Центр» тем временем сорвали попытки атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил о серии ударов, нанесённых авиацией по позициям украинских войск.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Ивановское», — заявил он.

Кроме того, самолёты Су-25 поразили скопления живой силы противника на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Между тем артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 в районах Спорного и Белогоровки. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три миномёта противника (калибра 120 мм) в н. п. Авдеевка и Победа, противотанковая пушка М12 в Первомайском, американская буксируемая гаубица М102 на позиции в районе деревни Зоряное.

Кроме того, экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» поразил взводный опорный пункт 110-й бригады ВСУ в Красногоровке.

Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении в ходе наступательных действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе н. п. Ольшаны.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Запад»

Российские войска овладели четырьмя опорными пунктами, семью наблюдательными постами и разгромили до роты живой силы из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Наряду с этим, рассказал Зыбинский, уничтожен пункт боепитания и пикап. Также захвачены 82-мм миномёт, стрелковое оружие, боеприпасы и средства связи.

Кроме того, экипаж бомбардировщика Су-34 нанёс два авиационных удара по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады.

Помимо прочего, в полосе обороны 1-й танковой армии противник из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады предпринял две попытки контратаковать позиции российских войск в районе н. п. Новосёловское.

Как уточнил Зыбинский, артиллерия группировки нанесла огневое поражение, противник потерял до взвода пехоты.

В дополнение к этому в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила буксируемую гаубицу M777 в районе н. п. Малая Шапка, самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab и пункт боепитания в районе н. п. Песчаное Верхнее. Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin в районе н. п. Петропавловка.

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Сватовском направлении армейская авиация нанесла поражение штурмовым группам 43-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, на Краснолиманском направлении отражена атака ВСУ.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей... огнём артиллерии и ударами штурмовой авиации российской группировки сорваны попытки атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины», — сказал Савчук.

Он уточнил, что противник потерял около 100 боевиков, ещё четверо военнослужащих сдались в плен. Наряду с этим уничтожены боевая бронированная машина и два пикапа.

Кроме того, барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражена гаубица M777 западного производства. В ходе контрбатарейной борьбы также уничтожены ещё одна гаубица М777, гаубица «Мста-Б» и 120-мм миномёт противника.

Наряду с этим средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.