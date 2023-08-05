«Грамотными действиями подразделений Западной группировки войск»: в МО заявили об освобождении н. п. Новосёловское в ЛНР

Российские военные освободили населённый пункт Новосёловское, расположенный в ЛНР. Как отметили в Минобороны РФ, наряду с этим штурмовые отряды в ходе наступления улучшили положение по переднему краю в районах нескольких н. п. Харьковской области. Также отражены попытки ВСУ атаковать на Донецком и Краснолиманском направлениях.

В Минобороны России сообщили об освобождении населённого пункта Новосёловское в ЛНР в ходе боевой работы Вооружённых сил РФ на Купянском направлении спецоперации.

«Грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобождён населённый пункт Новосёловское», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские штурмовые отряды в ходе наступления на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах н. п. Ольшана и Першотравневое (Харьковская область).

В районах н. п. Синьковка, Загоруйковка и Берестовое (Харьковская область) успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Между тем авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Купянск, Петропавловка, Табаевка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

По данным МО РФ, в этом секторе за сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Сводка Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции

Наряду с этим в течение суток украинские военные предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях, заявил Конашенков. Так, на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника в районах н. п. Белогоровка, Авдеевка и Старомихайловка (ДНР).

Кроме того, поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка (ДНР).

По информации МО РФ, противник потерял в этом районе до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ Krab, гаубицу Д-20, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Наряду с этим нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах н. п. Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва (ЛНР). За сутки уничтожены более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» поражены живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь (ДНР). Противник потерял в этом секторе более 210 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».

На Запорожском направлении благодаря упреждающим действиям ВС РФ, ударам авиации и артиллерии были поражены украинские формирования в районах н. п. Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки (Запорожская область).

Как уточнили в МО РФ, здесь уничтожены более 175 украинских военных, два танка, четыре боевые бронированные машины, две САУ Krab, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30.

На Херсонском направлении противник потерял до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 126 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 138 районах.

По данным МО РФ, в районе н. п. Рогань (Харьковская область) поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, а в районе н. п. Торское (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 22 украинских беспилотника.