ВС России отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив около 100 боевиков

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив около 100 боевиков.

Об этом информирует ТАСС.

«Сорваны попытки атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что четверо украинских военнослужащих сдались в плен.

Кроме того, была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ и два автомобиля пикап.

Ранее в боях за Новосёловское ВС России овладели 11 опорными пунктами ВСУ.

Также ВС России отразили атаки ВСУ у Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки.