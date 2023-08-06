ВС России отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив около 100 боевиков
Об этом информирует ТАСС.
«Сорваны попытки атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что четверо украинских военнослужащих сдались в плен.
Кроме того, была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ и два автомобиля пикап.
Ранее в боях за Новосёловское ВС России овладели 11 опорными пунктами ВСУ.
Также ВС России отразили атаки ВСУ у Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки.