ВС России отразили атаки ВСУ у Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки
- РИА Новости
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Также сообщается о поражении скоплений живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что российские бойцы нанесли удар по складам топлива и боеприпасов украинских войск в ДНР и Харьковской области.