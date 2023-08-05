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ВС России отразили атаки ВСУ у Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки

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Российские военные отразили атаки украинской армии в районах населённых пунктов Белогоровка, Авдеевка и Старомихайловка, сообщает Минобороны России.
ВС России отразили атаки ВСУ у Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки
  • РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также сообщается о поражении скоплений живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что российские бойцы нанесли удар по складам топлива и боеприпасов украинских войск в ДНР и Харьковской области.

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