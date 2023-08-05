ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
- РИА Новости
«Нанесено поражение 126 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей», — говорится в заявлении ведомства.
Наряду с этим отмечается, что в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские бойцы нанесли удар по складам топлива и боеприпасов украинских войск в ДНР и Харьковской области.