ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ.

«Нанесено поражение 126 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей», — говорится в заявлении ведомства.

Наряду с этим отмечается, что в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские бойцы нанесли удар по складам топлива и боеприпасов украинских войск в ДНР и Харьковской области.