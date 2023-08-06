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Балицкий: ВС России отбили атаку ВСУ в районе Малой Токмачки

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Российские войска отразили атаку украинской армии в районе Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий: ВС России отбили атаку ВСУ в районе Малой Токмачки
  • РИА Новости

«Сегодня около шести утра на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки наши подразделения вскрыли выдвижение группы противника в сторону наших позиций, снова без поддержки техники», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он отметил, что по противнику было нанесено огневое поражение, после чего ВСУ отошли в северном направлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ завершили переброску 8 тыс. украинских военных в район Орехова и Гуляйполя на Запорожском направлении.

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