Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы уничтожили три штурмовые группы ВСУ западнее Орехова.

«Прошлой ночью на Ореховском направлении, в районе Работина, противник штурмовой группой пытался атаковать позиции наших подразделений. Противник шёл без техники, как пушечное мясо», — написал он в Telegram.

По его словам, в это же время российская разведка с воздуха выявила три штурмовые группы ВСУ западнее Орехова. По ним был нанесён удар,в результате чего группы были уничтожены, те же, кому удалось выжить, отошли на позиции в северном направлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ завершили переброску 8 тыс. украинских военных в район Орехова и Гуляйполя на Запорожском направлении.