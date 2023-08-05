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Балицкий: ВС России уничтожили три штурмовые группы ВСУ западнее Орехова

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы уничтожили три штурмовые группы ВСУ западнее Орехова.
Балицкий: ВС России уничтожили три штурмовые группы ВСУ западнее Орехова
  • РИА Новости

«Прошлой ночью на Ореховском направлении, в районе Работина, противник штурмовой группой пытался атаковать позиции наших подразделений. Противник шёл без техники, как пушечное мясо», — написал он в Telegram.

По его словам, в это же время российская разведка с воздуха выявила три штурмовые группы ВСУ западнее Орехова. По ним был нанесён удар,в  результате чего группы были уничтожены, те же, кому удалось выжить, отошли на позиции  в северном направлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ завершили переброску 8 тыс. украинских военных в район Орехова и Гуляйполя на Запорожском направлении.

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