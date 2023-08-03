Рогов заявил о переброске 8 тысяч украинских военных в район Орехова

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ завершили переброску 8 тыс. украинских военных в район Орехова и Гуляйполя на Запорожском направлении.

«Через Павлоград и Днепропетровск это количество боевиков ВСУ прошло в нашу сторону, именно на Запорожское направление в район Орехова и Гуляйполя... Сегодня эти 8 тыс. уже там, на участке Орехов — Гуляйполе, сейчас идёт боевое слаживание», — рассказал он ТАСС.

Рогов также отметил, что украинцы на данном участке берегут технику и не очень активно используют её в бою.

«Экономят очень сильно технику или готовят к чему-то: техника присутствует, но не выходит на боевые позиции, максимум — это работа с закрытых огневых позиций», — добавил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что российские силы отбили предпринятую ВСУ атаку в районе Работина.