Рогов заявил о переброске 8 тысяч украинских военных в район Орехова
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«Через Павлоград и Днепропетровск это количество боевиков ВСУ прошло в нашу сторону, именно на Запорожское направление в район Орехова и Гуляйполя... Сегодня эти 8 тыс. уже там, на участке Орехов — Гуляйполе, сейчас идёт боевое слаживание», — рассказал он ТАСС.
Рогов также отметил, что украинцы на данном участке берегут технику и не очень активно используют её в бою.
«Экономят очень сильно технику или готовят к чему-то: техника присутствует, но не выходит на боевые позиции, максимум — это работа с закрытых огневых позиций», — добавил Рогов.
Ранее Рогов заявил, что российские силы отбили предпринятую ВСУ атаку в районе Работина.