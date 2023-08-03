Узнать больше

Рогов заявил о переброске 8 тысяч украинских военных в район Орехова

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ завершили переброску 8 тыс. украинских военных в район Орехова и Гуляйполя на Запорожском направлении.
Рогов заявил о переброске 8 тысяч украинских военных в район Орехова
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Через Павлоград и Днепропетровск это количество боевиков ВСУ прошло в нашу сторону, именно на Запорожское направление в район Орехова и Гуляйполя... Сегодня эти 8 тыс. уже там, на участке Орехов — Гуляйполе, сейчас идёт боевое слаживание», — рассказал он ТАСС.

Рогов также отметил, что украинцы на данном участке берегут технику и не очень активно используют её в бою.

«Экономят очень сильно технику или готовят к чему-то: техника присутствует, но не выходит на боевые позиции, максимум — это работа с закрытых огневых позиций», — добавил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что российские силы отбили предпринятую ВСУ атаку в районе Работина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить