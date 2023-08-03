Рогов: российские силы отбили предпринятую ВСУ атаку в районе Работина
- РИА Новости
Об этом он рассказал ТАСС.
«В районе Работина... опять так называемый мясной штурм, от которых вроде как ВСУ в последнее время отказались: то есть бросили вперёд пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки», — сказал Рогов.
По его словам, украинские военные совершили попытку наступать по посадкам и выйти на первую линию российской обороны утром, однако ВС России удалось отбить атаку, в том числе с привлечением миномётов и даже стрелкового оружия.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.