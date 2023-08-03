Рогов: российские силы отбили предпринятую ВСУ атаку в районе Работина

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские силы отбили предпринятую ВСУ атаку в районе Работина.

Об этом он рассказал ТАСС.

«В районе Работина... опять так называемый мясной штурм, от которых вроде как ВСУ в последнее время отказались: то есть бросили вперёд пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки», — сказал Рогов.

По его словам, украинские военные совершили попытку наступать по посадкам и выйти на первую линию российской обороны утром, однако ВС России удалось отбить атаку, в том числе с привлечением миномётов и даже стрелкового оружия.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.