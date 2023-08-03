Российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.

«До 04:00 противник накапливал силы в составе трёх штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесён огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он добавил, что российскими войсками было сорвано продвижение противника в районе Пятихаток. Артиллерия ударила по украинским военным, и они откатились назад на позиции.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на Краснолиманском направлении в Донбассе.