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Марочко: ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на Краснолиманском направлении в Донбассе

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на Краснолиманском направлении в Донбассе.

Как сообщает РИА Новости, об этом он рассказал, ссылаясь на собственные источники.

«На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы «в один конец», — сказал Марочко.

Как он уточнил, российские БПЛА в районе населённого пункта Торское увидели факт дистанционного минирования местности после того, как её прошли механизированные штурмовые группы украинских военных.

По словам подполковника в отставке, ВСУ используют как противотанковые мины, так и противопехотные. Проходов при этом никаких не оставляют.

«Исходя из характера действий, можно сделать вывод, что украинское командование посылает своих подчинённых на верную гибель, поскольку такие минные заграждения лишают подразделения манёвренности и отрезают пути отступления», — подчеркнул Марочко.

Ранее артиллеристы российской армии сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении.

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