«Высокоточным оружием»: в Минобороны РФ сообщили об ударе по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Российские военные накануне вечером нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске, сообщили в Минобороны РФ. По данным Военной хроники, для удара по областному управлению СБУ, предположительно, применялись ракеты ОТРК «Искандер». По словам официального представителя МО генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военные также продолжают отражать атаки ВСУ в зоне СВО. Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили две модернизированные для ударов по наземным целям украинские зенитные ракеты комплекса ПВО С-200 и семь крылатых ракет Storm Shadow.

В Минобороны РФ рассказали об ударе по одному из объектов ВСУ в Днепропетровске, который был нанесён вечером 28 июля. Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, назначенный объект поражён.

«Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске», — заявил Конашенков.

Накануне вечером сообщалось об ударе по зданию областного управления СБУ в Днепропетровске. Информацию подтвердил и глава киевского режима Владимир Зеленский. По данным Военной хроники, по цели, вероятно, отработали ракеты ОТРК «Искандер».

«Левое крыло здания управления СБУ по Днепропетровской области частично разрушено. Судя по характеру прилёта, к поражению был назначен, предположительно, заглублённый объект или помещение, расположенное в левом крыле», — отметили авторы канала.

«Поражает точность прилёта. Остальные здания вокруг остались целыми, уничтожена отдельная секция здания. Это напоминает удар по зданию ГУР в Киеве... Любопытно также, что удар был нанесён без объявления воздушной тревоги, все средства перехвата ПВО ВСУ в этом районе, а также радары обнаружения целей не смогли опознать, предположительно, баллистическую ракету», — говорится в разборе.

Отражение попыток наступления ВСУ

В Минобороны РФ также сообщили, что украинские военные в течение минувших суток продолжали попытки ведения наступательных действий в зоне СВО.

«На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с артиллерией Южной группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка (ДНР)», — заявил Конашенков.

Кроме того, в районах н. п. Весёлое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское (ДНР) поражены живая сила и техника ВСУ. Противник за сутки потерял свыше 120 человек, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Сводка Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники противника в районах н. п. Золотая Нива, Макаровка (ДНР), Новоандреевка, Щербаки и Каменское (Запорожская область).

Подразделения 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно отразили две атаки противника в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР). В ходе боёв уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа. Наряду с этим в районе н. п. Марьяновка (Запорожская область) поражён склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

В общей сложности на данных направлениях за сутки уничтожены до 135 военнослужащих ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск «Центр» выдвижения штурмовых отрядов ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районах н. п. Райгородка (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

ВС РФ также нанесли удары по восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Новоегоровка, Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР). Противник за сутки потерял в этом секторе до 170 человек, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжали наступательные действия в районе н. п. Кузёмовка (ЛНР) и заняли более выгодные позиции.

Ударами авиации и артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Синьковка, Тимковка, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Противник потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20. А в районе н. п. Дружелюбовка (Харьковская область) был уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

По данным МО РФ, на Херсонском направлении уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах. Кроме того, в районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск «Запорожье», а в районе Орехова (Запорожская область) поражён пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Такой тип боеприпасов применялся для атак по территории Ростовской области 28 июля.

Наряду с этим силы ПВО сбили семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожены шесть украинских беспилотников.

Артиллеристы ВДВ уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны РФ также опубликовало кадры боевой работы артиллерийских 120-мм самоходных орудий «НОНА-С» одного из подразделений ВДВ.

Как рассказали в ведомстве, военные получили приказ помешать передвижению противника на правом берегу Днепра, после чего экипажи орудий выполнили марш на огневые позиции.

«После прицеливания по навесной траектории с открытых позиций выполнили стрельбу прямой и полупрямой наводкой по подразделениям ВСУ, нанеся им огневое поражение», — заявили в МО.

Как отметили в ведомстве, после выполнения задачи артиллеристы-десантники оперативно сменили огневые позиции.