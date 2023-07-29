«В ходе огневого налёта»: в группировке «Днепр» заявили об уничтожении командно-наблюдательного пункта диверсантов ВСУ

Российские военнослужащие группировки «Днепр» выявили места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника на одном из направлений спецоперации. По данным пресс-центра группировки, ВС РФ впоследствии уничтожили командно-наблюдательный пункт диверсантов. В группировке «Центр» заявили, что в результате работы артиллерии уничтожены более 150 боевиков ВСУ.

Сводки группировок российских войск в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян заявил, что на Херсонском направлении поражены скопления живой силы противника в районе населённых пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское.

«Уничтожены два миномётных расчёта, автомобильная техника и личный состав подразделения ВСУ», — уточнил Кодрян.

Кроме того, средства разведки группировки «Днепр» выявили места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе н. п. Садовое. «В ходе нанесения огневого налёта уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — рассказал военнослужащий.

В свою очередь, глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал о выполненных артиллеристами задачах.

«В результате огня артиллерии группировки войск «Центр» уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины, три автомобиля пикап и более 150 боевиков», — заявил он.

Савчук уточнил, что десять военнослужащих ВСУ сдались в плен. По его информации, в общей сложности за неполный месяц аналогичным образом поступили более 40 украинских военных.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы были поражены танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Военная хроника — об ударе по зданию СБУ в Днепропетровске

Вечером 28 июля Военная хроника сообщила, что удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске был нанесён без объявления воздушной тревоги. По данным авторов канала, левое крыло здания частично разрушено.

Также на russian.rt.com Военная хроника сообщила об ударе по управлению СБУ в Днепропетровске

«Судя по характеру прилёта, к поражению был назначен, предположительно, заглублённый объект или помещение, расположенное в левом крыле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления о пустовавшем в момент удара здании неправдоподобны, поскольку на парковке управления СБУ находилось множество машин, предположительно, принадлежавших сотрудникам украинской спецслужбы.

Кроме того, Военная хроника отметила точность нанесённого удара. «Остальные здания вокруг остались целыми, уничтожена отдельная секция здания», — отметили авторы канала.

Также отмечается, что удар был нанесён без объявления воздушной тревоги, все средства перехвата ПВО ВСУ в этом районе, а также радары обнаружения целей не смогли опознать, предположительно, баллистическую ракету.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале подтвердил информацию о попадании в здание СБУ в Днепропетровске.

Пресечение попытки ВСУ форсировать Днепр

Кроме того, ТАСС сообщил о пресечении попытки ВСУ форсировать Днепр и об уничтожении диверсионно-разведывательной группы противника.

«Предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожены одна лодка и пять боевиков ВФУ», — сообщило агентство со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Отмечается, что группировка войск «Днепр» уничтожила 120-мм миномёт, расчёт и боекомплект к нему в районе населённого пункта Приднепровское, в результате чего ВСУ потеряли пять боевиков, трое украинских военных получили ранения.

Кроме того, ВС России пресекли попытку форсирования реки Днепр ВФУ в районе острова Алексеевский. Таким образом, уничтожены две лодки и 12 украинских боевиков.

Помимо прочего, на Каховском направлении уничтожена позиция ВСУ в районе Берислава. Как сообщил собеседник агентства, ликвидированы пять украинских военных, ещё двое получили ранения.