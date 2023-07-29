ВС России плотным огнём артиллерии накрыли украинских диверсантов в Херсонской области

Артиллерия российской группировки войск «Днепр» плотным огнём накрыла группы украинских диверсантов в районе посёлка Садового в Херсонской области.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.

«В ходе нанесения огневого налёта уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, в районе населённых пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское было нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника.

Ранее артиллеристы ЦВО уничтожили более 150 бойцов ВСУ, ещё десять сдались в плен.