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ВС России плотным огнём артиллерии накрыли украинских диверсантов в Херсонской области

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Артиллерия российской группировки войск «Днепр» плотным огнём накрыла группы украинских диверсантов в районе посёлка Садового в Херсонской области.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.

«В ходе нанесения огневого налёта уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, в районе населённых пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское было нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника.

Ранее артиллеристы ЦВО уничтожили более 150 бойцов ВСУ, ещё десять сдались в плен.

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