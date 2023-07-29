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Артиллеристы ЦВО уничтожили более 150 бойцов ВСУ, ещё десять сдались в плен

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Начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук заявил, что артиллеристы ЦВО уничтожили более 150 бойцов ВСУ, ещё десять сдались в плен.

Об этом информирует ТАСС.

«Уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины, три автомобиля пикап и более 150 боевиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за неполный месяц в плен сдались более 40 украинских военных.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Запорожской области пять танков, в том числе три Leopard.

Также ВС России поразили на Херсонском направлении пункт управления группировки «Соледар».

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