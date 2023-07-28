Военная хроника: удар по зданию СБУ в Днепропетровске был нанесён без воздушной тревоги

Военная хроника сообщила, что удар по зданию Службы безопасности Украины в Днепропетровске был нанесён без объявления воздушной тревоги.

Отмечается, что левое крыло здания управления СБУ по Днепропетровской области частично разрушено.

«Судя по характеру прилёта, к поражению был назначен, предположительно, заглублённый объект или помещение, расположенное в левом крыле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления о пустовавшем здании в момент удара неправдоподобны, поскольку на парковке управления СБУ находилось множество машин, предположительно, принадлежавших сотрудникам украинской спецслужбы.

Кроме того, Военная хроника заявила, что поражает точность прилёта.

«Любопытно также, что удар был нанесён без объявления воздушной тревоги, все средства перехвата ПВО ВСУ в этом районе, а также радары обнаружения целей не смогли опознать, предположительно, баллистическую ракету», — говорится в разборе.

Ранее Военная хроника сообщила об ударе, по предварительным данным, ракетами ОТРК «Искандер» по зданию областного управления Службы безопасности Украины в Днепропетровске.