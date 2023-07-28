«Совершена террористическая атака»: в Минобороны РФ сообщили подробности об ударе ВСУ по Таганрогу

Киевский режим применил переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса С-200 для террористической атаки по Таганрогу, заявили в Минобороны РФ. По данным местных властей и экстренных служб, в результате пострадали по меньшей мере 13 человек. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт».

В пятницу, 28 июля, ВСУ дважды пытались атаковать территорию Ростовской области с использованием ракет большой дальности. Как сообщили в Минобороны России, применялись переоборудованные боеприпасы ЗРК С-200. Первый удар был нанесён по Таганрогу.

«Совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города», — заявили в ведомстве.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога», — сообщили в МО.

По информации министерства, в результате теракта пострадали несколько мирных жителей, повреждено несколько зданий.

Также в Минобороны рассказали о повторной попытке атаки, предпринятой Киевом с применением переоборудованной в ударный вариант ракеты комплекса С-200. По данным ведомства, средства ПВО перехватили ракету в районе города Азова, её обломки упали в безлюдной местности.

По факту атаки территории Ростовской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Сообщается, что удар наносился с использованием ракеты, имеющей высокие поражающие свойства, а ранения в результате падения обломков получили 13 мирных жителей.

«В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будут назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям», — подчеркнули в СК.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил о введении режима ЧС в пострадавших районах.

«Уважаемые таганрожцы, понимаю вашу тревогу и волнение из-за сегодняшнего происшествия в центре города. На месте случившегося работают все экстренные службы... В районе происшествия будет введён режим чрезвычайной ситуации», — сообщил он в Telegram.

Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в результате взрыва в Таганроге по состоянию на 18:00 мск в медучреждения города были доставлены 12 человек. Как уточнили позднее в региональном Минздраве, медпомощь понадобилась 13 пациентам. Из них десять госпитализированы.

«Одна из госпитализированных — с черепно-мозговой травмой, проведена операция. На месте дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Комментируя события в Таганроге, глава области заявил, что эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея.

«Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трёхэтажного многоквартирного дома», — написал он в Telegram.

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В одном из первых после инцидента сообщений губернатор заявил, что рядом с местом взрыва находится кафе «Чехов сад». Как рассказал RT работник заведения, четырёх сотрудников кафе увезли в больницу после взрыва.

«Прилетело в соседнее здание (ракета, не знаю) — в музей. Дома нету больше вообще — чисто стоят стенки. А у нас кухню разворотило», — сказал он в беседе с корреспондентом RT.

По словам мужчины, его коллег задело осколками, у него самого — незначительные царапины. Собеседник добавил, что в момент ЧП на кухню пошла взрывная волна, а на месте соседнего здания теперь воронка.

В МИД России решительно осудили преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры.

«Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов. Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в беседе с RT, что террористический акт в Таганроге был явно спланированной акцией со стороны ВСУ при поддержке стран блока НАТО.

По его мнению, сами ВСУ не в состоянии переделать ракеты этого типа для использования их для ударов по наземным целям. Он предположил, что это было сделано с помощью стран Запада — специалистов стран блока НАТО.