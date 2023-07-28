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Депутат Швыткин назвал спланированной акцией ВСУ при поддержке НАТО теракт в Таганроге

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в беседе с RT, что террористический акт в Таганроге был явно спланированной акцией со стороны ВСУ при поддержке стран блока НАТО.
Депутат Швыткин назвал спланированной акцией ВСУ при поддержке НАТО теракт в Таганроге
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Нужно отметить, что это вопиющий террористический акт, направленный против мирного гражданского населения с помощью ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200, переделанной для удара по наземным целям», — подчеркнул депутат. 

По его мнению, сами ВСУ не в состоянии данную ракету переделать. Он предположил, что это было сделано с помощью стран Запада, специалистов стран блока НАТО.

Ранее в Минобороны России заявили, что Киев совершил террористический акт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области.

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