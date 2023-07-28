Депутат Швыткин назвал спланированной акцией ВСУ при поддержке НАТО теракт в Таганроге

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в беседе с RT, что террористический акт в Таганроге был явно спланированной акцией со стороны ВСУ при поддержке стран блока НАТО.

«Нужно отметить, что это вопиющий террористический акт, направленный против мирного гражданского населения с помощью ракеты зенитно-ракетного комплекса С-200, переделанной для удара по наземным целям», — подчеркнул депутат.

По его мнению, сами ВСУ не в состоянии данную ракету переделать. Он предположил, что это было сделано с помощью стран Запада, специалистов стран блока НАТО.

Ранее в Минобороны России заявили, что Киев совершил террористический акт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области.