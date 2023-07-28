Минобороны: обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области
Минобороны России сообщило, что обломки второй украинской ракеты комплекса С-200 упали в безлюдном месте в Ростовской области.
- РИА Новости
Отмечается, что ракета была перехвачена российскими военными в районе города Азов.
По информации Минобороны, повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.
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