Минобороны: обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области

Минобороны России сообщило, что обломки второй украинской ракеты комплекса С-200 упали в безлюдном месте в Ростовской области.

РИА Новости

Отмечается, что ракета была перехвачена российскими военными в районе города Азов. По информации Минобороны, повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.