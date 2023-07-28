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Сенатор назвал терроризмом атаку Киева на объекты гражданской инфраструктуры в Таганроге

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал сообщение о том, что Киев нанёс удар по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области.
Сенатор назвал терроризмом атаку Киева на объекты гражданской инфраструктуры в Таганроге
  • РИА Новости

Сенатор назвал произошедшее терроризмом.

«Это, в принципе, методы ИГИЛ*, методы той войны, которую ведёт ИГИЛ на территории Ближнего Востока. Это война с гражданским населением», — сказал Цеков.

Он добавил, что Киев, неспособный решать проблемы в прямом столкновении с Вооружёнными силами России, наносит удары по гражданским объектам.

«Редкие мерзавцы. Особенно на фоне того, как идёт СВО. Россия (в отличие от Украины. — RT) не наносит удары по гражданским объектам. Мы наносим удары исключительно по военным объектам... Война идёт с вооружёнными силами и националистическими военными образованиями Украины… Мы — наследники нашей великой Родины. Мы всегда придерживались и будем придерживаться моральных принципов, в том числе в ситуации ведения войны. А они — дети полицаев и предателей. Это наследники Бандеры», — заключил собеседник RT.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.

В оборонном ведомстве заявили, что Киев совершил террористический акт переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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