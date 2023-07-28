Узнать больше

Минобороны России: украинская ракета была перехвачена, её обломки упали в Таганроге

Короткая ссылка
Российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны России: украинская ракета была перехвачена, её обломки упали в Таганроге
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В оборонном ведомстве заявили, что Киев совершил террористический акт переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что части сбитой ракеты упали на территории Таганрога.

Ранее стало известно, что семь человек госпитализированы в результате взрыва в Таганроге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить