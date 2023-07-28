Минобороны России: украинская ракета была перехвачена, её обломки упали в Таганроге

Российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога. Об этом сообщили в Минобороны России.

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