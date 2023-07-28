Минобороны России: украинская ракета была перехвачена, её обломки упали в Таганроге
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В оборонном ведомстве заявили, что Киев совершил террористический акт переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе», — говорится в заявлении.
Отмечается, что части сбитой ракеты упали на территории Таганрога.
Ранее стало известно, что семь человек госпитализированы в результате взрыва в Таганроге.