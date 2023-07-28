Зеленский подтвердил повреждение здания СБУ в Днепропетровске
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«Днепр (Днепропетровск. — RT). Вечер пятницы. Попадание в... здание СБУ», — сообщил он.
Зеленский сопроводил публикацию в соцсетях видео, на котором зафиксированы последствия взрыва.
Ранее Военная хроника сообщила об ударе, по предварительным данным, ракетами ОТРК «Искандер» по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске.
Также стало известно о взрывах на аэродроме Шостка в Сумской области Украины.