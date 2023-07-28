Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повреждение здания СБУ в Днепропетровске в результате взрыва.

«Днепр (Днепропетровск. — RT). Вечер пятницы. Попадание в... здание СБУ», — сообщил он.

Зеленский сопроводил публикацию в соцсетях видео, на котором зафиксированы последствия взрыва.

Ранее Военная хроника сообщила об ударе, по предварительным данным, ракетами ОТРК «Искандер» по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске.

Также стало известно о взрывах на аэродроме Шостка в Сумской области Украины.