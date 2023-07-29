Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли более 120 военных
- РИА Новости
Он отметил, что успешно отражены пять атак ВС Украины в районах населённых пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка ДНР.
Кроме того, потери ВСУ за сутки составили свыше 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица «Мста-Б», добавил официальный представитель ведомства.
27 июля в Минобороны сообщили, что ВС России отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Авдеевки и Марьинки.