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Минобороны: за сутки на Донецком направлении отбито девять атак ВСУ

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ВС России отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Авдеевки и Марьинки.
Минобороны: за сутки на Донецком направлении отбито девять атак ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений... успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа.

Ранее ВСУ обстреляли населённый пункт Новое в Токмакском районе Запорожской области.

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