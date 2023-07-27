Минобороны: за сутки на Донецком направлении отбито девять атак ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений... успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа.
Ранее ВСУ обстреляли населённый пункт Новое в Токмакском районе Запорожской области.