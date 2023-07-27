Минобороны: за сутки на Донецком направлении отбито девять атак ВСУ

ВС России отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений... успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа.

Ранее ВСУ обстреляли населённый пункт Новое в Токмакском районе Запорожской области.