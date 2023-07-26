Узнать больше

ВС Украины обстреляли Новое в Токмакском районе Запорожской области

Короткая ссылка
ВСУ обстреляли населённый пункт Новое в Токмакском районе Запорожской области.
ВС Украины обстреляли Новое в Токмакском районе Запорожской области
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Укронацисты обстреляли село Новое в Токмакском районе. Оперативные службы обнаружили несколько неразорвавшихся снарядов», — сказано в заявлении.

По словам представителя, ведутся работы по обезвреживанию.

Пострадавших нет.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить