ВС Украины обстреляли Новое в Токмакском районе Запорожской области

ВСУ обстреляли населённый пункт Новое в Токмакском районе Запорожской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Укронацисты обстреляли село Новое в Токмакском районе. Оперативные службы обнаружили несколько неразорвавшихся снарядов», — сказано в заявлении.

По словам представителя, ведутся работы по обезвреживанию.

Пострадавших нет.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.