Военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал о ситуации возле Работина, где ВСУ пытаются прорвать оборону ВС России.

Как рассказал военкор, участок первой линии обороны в этом районе держат бойцы батальона «Ахмат-Восток» в составе 291-го полка ВС России. Командир группы БПЛА с позывным Добрый объяснил ему, что расстояние между российскими и вражескими позициями — от 800 м до 1,5 км в зависимости от участка фронта.

В свою очередь, оператор ПТУР с позывным Мокрый отметил, что бои тут были прежде всего контактными, а линия фронта проходит совсем рядом.

«Лесопосадка вся заминирована... Дороги, которые находятся вдоль Работина, — они их не пробивают, бьют только по бокам, чтобы дорогу целую себе оставить на заход», — сказал он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и БМП Bradley в районе населённого пункта Работино.