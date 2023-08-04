WP: ВСУ задействовали в боях под Работином 10-й армейский корпус

Украинские военные начали использовать резервы 10-го армейского корпуса для продвижения к населённому пункту Работино в Запорожской области. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что украинские военные используют танки и бронетехнику корпуса.

«Интенсивные бои вспыхнули на юго-востоке Украины на этой неделе. Киев продолжил крупное наступление для возвращения территорий с использованием свежих сил, обученных и экипированных на Западе», — говорится в материале.

Авторы статьи подчёркивают, что в настоящее время нет сигналов о крупных успехах.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и БМП Bradley в районе населённого пункта Работино.