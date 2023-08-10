Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия перехватила инициативу на передовой
«Контрнаступление ВСУ провалилось, украинцы трагически умирают», — сказал экс-разведчик.
По его словам, ВСУ «потратили целое лето», чтобы продвинуться на 100—300 м. При этом, как уточнил Риттер, Россия менее чем за неделю продвинулась на 11 км в направлении Харькова.
«Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход», — цитирует Риттера РИА Новости.
Ранее Риттер рассказал, что ВСУ обескуражены подвигом уничтоживших восемь машин российских танкистов.
Также, по его словам, в Киеве больше не могут скрывать тяжёлые потери ВСУ.