Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия перехватила инициативу на передовой

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Россия перехватила инициативу на передовой после разгрома контрнаступления ВСУ.

«Контрнаступление ВСУ провалилось, украинцы трагически умирают», — сказал экс-разведчик.

По его словам, ВСУ «потратили целое лето», чтобы продвинуться на 100—300 м. При этом, как уточнил Риттер, Россия менее чем за неделю продвинулась на 11 км в направлении Харькова.

«Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход», — цитирует Риттера РИА Новости.

Ранее Риттер рассказал, что ВСУ обескуражены подвигом уничтоживших восемь машин российских танкистов.

Также, по его словам, в Киеве больше не могут скрывать тяжёлые потери ВСУ.