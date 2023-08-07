Узнать больше

Экс-разведчик США Риттер заявил, что в Киеве больше не могут скрывать тяжёлые потери ВСУ

Короткая ссылка
На Украине больше не могут скрывать тяжёлых потерь в рядах ВСУ, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что в Киеве больше не могут скрывать тяжёлые потери ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения», — цитирует его РИА Новости.

Риттер отметил, что ВСУ пытаются сломить волю российских военных и бросают в бой всё больше людей, но это приведёт только к большим жертвам со стороны Киева, где этого факта уже не могут скрывать.

«Всё идет к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек убитыми», — сказал он.

Ранее на Купянском направлении российские силы освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.

Бойцы Западной группировки войск захватили 11 опорных пунктов ВСУ. Потери украинской стороны составили более 100 человек, шестеро сдались в плен. 

Также в Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли более 210 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить