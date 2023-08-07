Экс-разведчик США Риттер заявил, что в Киеве больше не могут скрывать тяжёлые потери ВСУ
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«Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения», — цитирует его РИА Новости.
Риттер отметил, что ВСУ пытаются сломить волю российских военных и бросают в бой всё больше людей, но это приведёт только к большим жертвам со стороны Киева, где этого факта уже не могут скрывать.
«Всё идет к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек убитыми», — сказал он.
Ранее на Купянском направлении российские силы освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.
Бойцы Западной группировки войск захватили 11 опорных пунктов ВСУ. Потери украинской стороны составили более 100 человек, шестеро сдались в плен.
Также в Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли более 210 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении.