Риттер: ВСУ обескуражены подвигом уничтоживших восемь машин российских танкистов

Украинские военные обескуражены подвигом российского танка, который в одиночку уничтожил восемь единиц техники противника, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

Он отметил, что имеет в виду видео, на котором один российский танк уничтожил два танка и шесть БТР ВСУ.

По его словам, в этом столкновении перевес в пользу противника был 1 к 8, но победу одержали ВС России.

«Такое происходит постоянно и украинцы, честно говоря, растеряны из-за этого», — сказал Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Ранее в Минобороны России сообщили, что члены экипажа танка «Алёша», остановившего колонну украинской бронетехники, представлены к званию Героя России.

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом, рассказали в министерстве.