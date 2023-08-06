Пушилин наградил членов экипажа танка «Алёша», уничтожившего восемь единиц техники ВСУ
- РИА Новости
«Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил Золотую Звезду Героя Донецкой Народной Республики. С гордостью присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии — генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову», — сообщил Пушилин.
Ранее в Минобороны России сообщили, что члены экипажа танка «Алёша», остановившего колонну украинской бронетехники, представлены к званию Героя России.
В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом, рассказали в министерстве.