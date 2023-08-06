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Пушилин наградил членов экипажа танка «Алёша», уничтожившего восемь единиц техники ВСУ

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Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил медалями «Золотая Звезда» Героя Донецкой Народной Республики членов экипажа танка «Алёша», остановившего атаку восьми единиц вражеской техники на Запорожском направлении.
Пушилин наградил членов экипажа танка «Алёша», уничтожившего восемь единиц техники ВСУ
  • РИА Новости

«Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил Золотую Звезду Героя Донецкой Народной Республики. С гордостью присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии — генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову», — сообщил Пушилин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что члены экипажа танка «Алёша», остановившего колонну украинской бронетехники, представлены к званию Героя России.

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом, рассказали в министерстве.

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