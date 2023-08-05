Минобороны России: экипаж танка «Алёша» уничтожил восемь единиц техники ВСУ

В Минобороны России заявили, что экипаж танка «Алёша» в ходе боя на Запорожском направлении уничтожил восемь единиц техники ВСУ.

«В первые минуты боя метким огнём наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом», — сообщает ведомство.

Вместе с этим уточняется, что после уничтожения последней боевой машины ВСУ экипаж ещё около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что члены экипажа танка «Алёша», остановившего колонну украинской бронетехники, представлены к званию Героя России.