Экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка представлен к званию Героя России
- РИА Новости
«Военнослужащие танкового экипажа «Алёша», отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены министром обороны России к присвоению звания Героя России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо уничтоженной техники, потери противника в ходе боя составили до 100 военнослужащих.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что восхищён поступком танкиста Алёши, который остановил колонну украинских бронемашин.