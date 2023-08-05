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Экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка представлен к званию Героя России

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Экипаж танка «Алёша», остановивший колонну украинской бронетехники, представлен к присвоению звания Героя России, сообщает российское Минобороны.
Экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка представлен к званию Героя России
  • РИА Новости

«Военнослужащие танкового экипажа «Алёша», отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены министром обороны России к присвоению звания Героя России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо уничтоженной техники, потери противника в ходе боя составили до 100 военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что восхищён поступком танкиста Алёши, который остановил колонну украинских бронемашин.

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