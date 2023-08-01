Песков выразил восхищение подвигом остановившего украинскую колонну танкиста Алёши
- РИА Новости
«Такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать», — сказал он.
По словам Пескова, в Кремле видели видео с героическим поступком танкиста.
Он добавил, что экипаж танка, вероятнее всего, отметят госнаградами.
Ранее в сети появилось видео, на котором российский танк остановил целую бронетанковую роту Украины на технике НАТО, в составе которой были восемь украинских бронемашин, впереди колонны — два танка, за ними — шесть американских БТР.