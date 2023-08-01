Песков выразил восхищение подвигом остановившего украинскую колонну танкиста Алёши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился восхищением поступком танкиста Алёши, который остановил колонну украинских бронемашин.

«Такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать», — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле видели видео с героическим поступком танкиста.

Он добавил, что экипаж танка, вероятнее всего, отметят госнаградами.

Ранее в сети появилось видео, на котором российский танк остановил целую бронетанковую роту Украины на технике НАТО, в составе которой были восемь украинских бронемашин, впереди колонны — два танка, за ними — шесть американских БТР.