Министр обороны России Сергей Шойгу представил к наградам экипаж российского танка, атаковавший бронегруппы ВСУ.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам», — говорится в сообщении военного оборонного ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что восхищён поступком танкиста Алёши, который остановил колонну украинских бронемашин.