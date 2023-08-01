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Шойгу представил к наградам экипаж российского танка, атаковавший бронегруппы ВСУ

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Министр обороны России Сергей Шойгу представил к наградам экипаж российского танка, атаковавший бронегруппы ВСУ.
Шойгу представил к наградам экипаж российского танка, атаковавший бронегруппы ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам», — говорится в сообщении военного оборонного ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что восхищён поступком танкиста Алёши, который остановил колонну украинских бронемашин.

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