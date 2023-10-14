«Наносит противнику существенный урон»: чем уникальна машина дистанционного минирования «Земледелие»
- ИСДМ «Земледелие»
- РИА Новости
- © Вадим Савицкий
Российская промышленность досрочно поставила войскам партию новейших комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
Как отметили в госкорпорации, новейшая техника способна в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. Такие возможности обеспечиваются современными программируемыми боеприпасами.
«Боевая машина обеспечивает доставку контейнеров с инженерными боеприпасами на огневую позицию и механизированное развёртывание системы. Техника позволяет автоматизированно вести подготовку и ввод данных полётного задания, а также параметров самоликвидации мин», — говорится на сайте «Ростеха».
Как заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, поставка «Земледелия» повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования. При этом, по словам топ-менеджера, опыт СВО демонстрирует, что грамотно поставленные минно-взрывные заграждения (МВЗ) способны стать непреодолимым препятствием для врага.
«Специальная военная операция и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника. «Земледелие» может с высокой скоростью устанавливать «интеллектуальные» минные поля даже в труднодоступных районах. При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий», — цитирует Оздоева пресс-служба «Ростеха».
«Без участия оператора»
«Земледелие» было разработано специалистами тульского Научно-производственного объединения «Сплав» и поставляется подразделениям инженерных войск.
Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, ИСДМ является «специализированной» инженерной техникой, которая способна создавать «умное минное поле» и при необходимости минировать территории в тылу противника.
«Земледелие» позволяет сократить риск для экипажа при проведении минирования, причём боеприпасы могут быть засеяны на подконтрольной противнику территории. Появление у российской армии такой машины стало полной неожиданностью не только для украинских военных, но и для натовцев», — говорит Леонков.
ИСДМ смонтирована на базе КамАЗа. Комплекс состоит из боевой машины повышенной грузоподъёмности с колёсной формулой 8 × 8, транспортно-заряжающей машины, а также транспортно-пусковых контейнеров. Расчёт «Земледелия» использует два кассетных боеприпаса калибра 122 мм, снаряжённых противопехотными и противотанковыми минами.
«Принцип работы ИСДМ схож с РСЗО, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твёрдом топливе, начинённые различными типами мин», — поясняется на сайте «Ростеха».
Как сообщается в материалах Минобороны РФ, в основу ИСДМ заложен дистанционный способ установки минных заграждений, «являющийся наиболее безопасным и манёвренным». Этот метод создания МВЗ отличается высокой степенью автоматизации и автономности боевой работы. Также «Земледелие» повышает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах.
«В данной системе («Земледелие». — RT) применены современные высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений по их самоликвидации», — подчеркнули в военном ведомстве.
- Процесс перезарядки ИСДМ «Земледелие»
- РИА Новости
- © Вадим Савицкий
Как сообщает Военная хроника, арсенал ИСДМ включает 50 неуправляемых снарядов, которые помещены в контейнеры по 25 единиц. Для перезарядки «Земледелия» необходимо просто заменить пакет снарядов на новый, что занимает у расчёта три минуты.
Дальность стрельбы системы может достигать 15 км, что обеспечивает серьёзное преимущество на поле боя. На «Земледелии» установлены собственные метеостанция и навигационная система, а также электронная карта, на которой отмечается заминированная территория.
По данным Военной хроники, первыми в Донбассе ИСДМ применили бойцы 11-й инженерной бригады Южного военного округа. Отмечается, что летом текущего года «Земледелие» активно использовалось на запорожском участке «для ограничения путей отхода противника и уничтожения военной техники, переданной Украине странами НАТО».
Об успешном использовании «Земледелия» в августовском интервью RT заявил начальник отдела средств устройства минно-взрывных заграждений Центрального научно-исследовательского испытательного института Инженерных войск имени Д.М. Карбышева (ЦНИИИ ИВ) Олег Клюков.
«В зоне СВО [система] «Земледелие» показала себя с самой лучшей стороны. Она позволяет минимизировать риск обстрела со стороны противника и в сжатые сроки минировать необходимые участки местности: создавать новые МВЗ, уплотнять имеющиеся и восстанавливать минные заграждения там, где пытался пройти неприятель. Более того, ИСДМ может создавать минные поля в тактическом тылу врага, то есть устраивать ему минные ловушки», — сказал Клюков.
По его словам, «Земледелие» является первой отечественной серийной машиной, относящейся к классу инженерной техники дистанционного минирования. По словам Клюкова, наряду с высокими боевыми возможностями важным преимуществом ИСДМ является простота составления карт минных полей, что крайне важно для безопасности собственных подразделений и гражданского населения.
«В «Земледелии» реализована функция автоматической топопривязки, что заметно упрощает навигацию и, соответственно, сокращает время на подготовку к стрельбе. Кроме того, ИСДМ сама рассчитывает параметры стрельбы при вводе ряда исходных данных и без участия оператора составляет формуляры на установленные мины, а потом наносит новые МВЗ на электронную карту», — пояснил Клюков.
«Умное минное поле»
Как указывают эксперты, открытой информации о применении «Земледелия» в зоне СВО немного. До начала спецоперации, согласно материалам военного ведомства, ИСДМ использовалась в рамках инженерно-разведывательного огневого контура вместе с пикапами, бронеавтомобилями «Тигр», «Рысь» и БТР-80, на которых установлены переносные комплекты минирования.
«Земледелие» способно взаимодействовать с разными средствами минирования. Можно предположить, что ИСДМ чаще всего применяется как отдельно, так и во взаимодействии с традиционными минными заградителями, которые непосредственно укладывают мины в грунт», — рассказал в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.
- Замаскированная ИСДМ «Земледелие»
- © Минобороны РФ
Как считает эксперт, применение ИСДМ позволяет в короткое время заминировать нужные площади, отсечь друг от друга группировки противника и воспрепятствовать подходу резервов к фронту.
«Дистанция засеивания в 15 км позволяет применять «Земледелие» очень гибко и нестандартно для противника. Например, благодаря ИСДМ совершенно неожиданно можно создать преграду для дальнейшего продвижения вражеских формирований. Сорвать таким образом ротацию на фронте, подвоз техники и боеприпасов. Это и есть так называемое умное минное поле», — говорит Хроленко.
С его точки зрения, «Земледелие» однозначно усиливает оборонительный щит России в зоне СВО. По этой причине подобной техники на линии боевого соприкосновения должно быть как можно больше.
«Насколько я могу судить, система очень хорошо показала себя в реальных боевых условиях. Естественно, войска должны быть насыщены этими новыми машинами. Вместе с тем уже сейчас можно подумать и о модернизации, чтобы ещё больше увеличить дальность заброса мин. Это сделает ИСДМ ещё более сложной целью для вражеской артиллерии и БПЛА», — подчеркнул Хроленко.
Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Леонков. По его мнению, опыт СВО и технические решения, реализованные в «Земледелии», будут востребованы при разработке перспективных инженерных машин.
«Земледелие» не вытеснит другую инженерную технику, но таких машин у ВС РФ должно быть в достатке. На мой взгляд, практика СВО убедительно показывает, что дистанционное минирование наносит противнику существенный урон. При этом имеет смысл повышать дистанцию минирования, работая над улучшением тактико-технических характеристик «Земледелия» или создавая новые машины», — заключил Леонков.
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