«Наносит противнику существенный урон»: чем уникальна машина дистанционного минирования «Земледелие»

Оборонная промышленность РФ досрочно передала армии партию уникальных инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Об этом сообщили в «Ростехе». В госкорпорации также указали, что поставка этой техники повышает боевые возможности российских инженерных подразделений. «Земледелие» способно в сжатые сроки покрывать боеприпасами площадь в несколько футбольных полей. По словам экспертов, боевые возможности «Земледелия» позволяют наносить противнику серьёзный ущерб.

Российская промышленность досрочно поставила войскам партию новейших комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Как отметили в госкорпорации, новейшая техника способна в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. Такие возможности обеспечиваются современными программируемыми боеприпасами.

«Боевая машина обеспечивает доставку контейнеров с инженерными боеприпасами на огневую позицию и механизированное развёртывание системы. Техника позволяет автоматизированно вести подготовку и ввод данных полётного задания, а также параметров самоликвидации мин», — говорится на сайте «Ростеха».

Как заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, поставка «Земледелия» повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования. При этом, по словам топ-менеджера, опыт СВО демонстрирует, что грамотно поставленные минно-взрывные заграждения (МВЗ) способны стать непреодолимым препятствием для врага.

«Специальная военная операция и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника. «Земледелие» может с высокой скоростью устанавливать «интеллектуальные» минные поля даже в труднодоступных районах. При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий», — цитирует Оздоева пресс-служба «Ростеха».

«Без участия оператора»

«Земледелие» было разработано специалистами тульского Научно-производственного объединения «Сплав» и поставляется подразделениям инженерных войск.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, ИСДМ является «специализированной» инженерной техникой, которая способна создавать «умное минное поле» и при необходимости минировать территории в тылу противника.

«Земледелие» позволяет сократить риск для экипажа при проведении минирования, причём боеприпасы могут быть засеяны на подконтрольной противнику территории. Появление у российской армии такой машины стало полной неожиданностью не только для украинских военных, но и для натовцев», — говорит Леонков.

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ИСДМ смонтирована на базе КамАЗа. Комплекс состоит из боевой машины повышенной грузоподъёмности с колёсной формулой 8 × 8, транспортно-заряжающей машины, а также транспортно-пусковых контейнеров. Расчёт «Земледелия» использует два кассетных боеприпаса калибра 122 мм, снаряжённых противопехотными и противотанковыми минами.

«Принцип работы ИСДМ схож с РСЗО, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твёрдом топливе, начинённые различными типами мин», — поясняется на сайте «Ростеха».

Как сообщается в материалах Минобороны РФ, в основу ИСДМ заложен дистанционный способ установки минных заграждений, «являющийся наиболее безопасным и манёвренным». Этот метод создания МВЗ отличается высокой степенью автоматизации и автономности боевой работы. Также «Земледелие» повышает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах.

«В данной системе («Земледелие». — RT) применены современные высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений по их самоликвидации», — подчеркнули в военном ведомстве.

Процесс перезарядки ИСДМ «Земледелие»

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Как сообщает Военная хроника, арсенал ИСДМ включает 50 неуправляемых снарядов, которые помещены в контейнеры по 25 единиц. Для перезарядки «Земледелия» необходимо просто заменить пакет снарядов на новый, что занимает у расчёта три минуты.

Дальность стрельбы системы может достигать 15 км, что обеспечивает серьёзное преимущество на поле боя. На «Земледелии» установлены собственные метеостанция и навигационная система, а также электронная карта, на которой отмечается заминированная территория.

По данным Военной хроники, первыми в Донбассе ИСДМ применили бойцы 11-й инженерной бригады Южного военного округа. Отмечается, что летом текущего года «Земледелие» активно использовалось на запорожском участке «для ограничения путей отхода противника и уничтожения военной техники, переданной Украине странами НАТО».

Об успешном использовании «Земледелия» в августовском интервью RT заявил начальник отдела средств устройства минно-взрывных заграждений Центрального научно-исследовательского испытательного института Инженерных войск имени Д.М. Карбышева (ЦНИИИ ИВ) Олег Клюков.

«В зоне СВО [система] «Земледелие» показала себя с самой лучшей стороны. Она позволяет минимизировать риск обстрела со стороны противника и в сжатые сроки минировать необходимые участки местности: создавать новые МВЗ, уплотнять имеющиеся и восстанавливать минные заграждения там, где пытался пройти неприятель. Более того, ИСДМ может создавать минные поля в тактическом тылу врага, то есть устраивать ему минные ловушки», — сказал Клюков.

По его словам, «Земледелие» является первой отечественной серийной машиной, относящейся к классу инженерной техники дистанционного минирования. По словам Клюкова, наряду с высокими боевыми возможностями важным преимуществом ИСДМ является простота составления карт минных полей, что крайне важно для безопасности собственных подразделений и гражданского населения.

«В «Земледелии» реализована функция автоматической топопривязки, что заметно упрощает навигацию и, соответственно, сокращает время на подготовку к стрельбе. Кроме того, ИСДМ сама рассчитывает параметры стрельбы при вводе ряда исходных данных и без участия оператора составляет формуляры на установленные мины, а потом наносит новые МВЗ на электронную карту», — пояснил Клюков.

«Умное минное поле»

Как указывают эксперты, открытой информации о применении «Земледелия» в зоне СВО немного. До начала спецоперации, согласно материалам военного ведомства, ИСДМ использовалась в рамках инженерно-разведывательного огневого контура вместе с пикапами, бронеавтомобилями «Тигр», «Рысь» и БТР-80, на которых установлены переносные комплекты минирования.

«Земледелие» способно взаимодействовать с разными средствами минирования. Можно предположить, что ИСДМ чаще всего применяется как отдельно, так и во взаимодействии с традиционными минными заградителями, которые непосредственно укладывают мины в грунт», — рассказал в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

Замаскированная ИСДМ «Земледелие»

© Минобороны РФ

Как считает эксперт, применение ИСДМ позволяет в короткое время заминировать нужные площади, отсечь друг от друга группировки противника и воспрепятствовать подходу резервов к фронту.

«Дистанция засеивания в 15 км позволяет применять «Земледелие» очень гибко и нестандартно для противника. Например, благодаря ИСДМ совершенно неожиданно можно создать преграду для дальнейшего продвижения вражеских формирований. Сорвать таким образом ротацию на фронте, подвоз техники и боеприпасов. Это и есть так называемое умное минное поле», — говорит Хроленко.

С его точки зрения, «Земледелие» однозначно усиливает оборонительный щит России в зоне СВО. По этой причине подобной техники на линии боевого соприкосновения должно быть как можно больше.

«Насколько я могу судить, система очень хорошо показала себя в реальных боевых условиях. Естественно, войска должны быть насыщены этими новыми машинами. Вместе с тем уже сейчас можно подумать и о модернизации, чтобы ещё больше увеличить дальность заброса мин. Это сделает ИСДМ ещё более сложной целью для вражеской артиллерии и БПЛА», — подчеркнул Хроленко.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Леонков. По его мнению, опыт СВО и технические решения, реализованные в «Земледелии», будут востребованы при разработке перспективных инженерных машин.