«Есть возможности и мощности»: как в России намерены расширять парк военно-транспортной авиации

Нагрузка на военно-транспортную авиацию РФ серьёзно возросла на фоне СВО и уже превысила пиковые показатели времён СССР. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения ульяновского предприятия «Авиастар». В связи с ростом количества рейсов необходимо расширять парк самолётов, добавил глава оборонного ведомства. Сергей Шойгу также призвал закупать современные модификации транспортных самолётов Ил-76 и удвоить количество Ан-124. По словам аналитиков, в перспективе парк ВКС РФ может пополниться также за счёт создания нового тяжёлого транспортника.

Нагрузка на военно-транспортную авиацию (ВТА) РФ серьёзно возросла на фоне СВО и уже превысила пиковые показатели времён СССР. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения в Ульяновске предприятия «Авиастар» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, ОАК).

«С учётом специальной военной операции загруженности военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряжённые времена Советского Союза почти в два раза», — отметил глава оборонного ведомства.

Министр добавил, что нагрузка продолжает расти. В связи с этим, по его словам, необходимо поддерживать в рабочем состоянии существующий парк самолётов, а также работать над его расширением.

«Надо этот парк увеличивать за счёт получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъёмности», — указал министр.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии

По словам аналитиков, на сегодняшней день самолёты Ил-76 являются «рабочей лошадкой» военно-транспортной авиации ВКС РФ.

«Эти самолёты прошли через глубокую модернизацию, на них установлены новые двигатели и системы управления. Так что современные модификации Ил-76 — это самолёты с заметно улучшенными характеристиками», — заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Эксперты также напоминают, что эти машины регулярно поставляются в войска. В частности, в мае 2023 года сообщалось о передаче Минобороны РФ очередного Ил-76МД-90А.

Судьба «Руслана»

Во время посещения Ульяновска Сергей Шойгу также отметил, что количество транспортных самолётов Ан-124 «Руслан» в парке ВКС РФ должно быть удвоено.

«Мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжёлым транспортным самолётам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счёт того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолётов. К 2025 году их надо удвоить», — заявил министр на рабочем совещании с руководством ОАК.

Ан-124 «Руслан» — это тяжёлый транспортный самолёт. Работы по его созданию начались в начале 1970-х годов, а первый полёт состоялся в 1982 году.

В настоящее время Ан-124 эксплуатируется как в ВКС РФ, так и в сфере гражданских транспортных перевозок.

Самолет Ан-124 Министерства обороны РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области, вернувшийся с миротворцами после выполнения задач в Республике Казахстан. Дата события: 15.01.2022

РИА Новости

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Всего вместе с двумя опытными экземплярами было выпущено более 50 таких самолёта, большая часть из которых, по словам экспертов, принадлежит России.

В России не первый год идут дискуссии о возможности возобновления выпуска Ан-124, однако пока никакого решения на этот счёт принято не было.

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Одной из проблем при возможном возобновлении производства или же модернизации существующих Ан-124 является вопрос с двигателями.

Дело в том, что «Руслан» создавался совместными усилиями предприятий из разных частей СССР. Так, разработкой проекта занималось КБ Антонова, а сами самолёты строились как в УССР, так и на Ульяновском авиационном промышленном комплексе (ныне — «Авиастар»). Двигатели же Д-18Т выпускались на Запорожском моторостроительном заводе, который после развала СССР остался на Украине и был переименован в «Мотор Сич».

На сегодняшний день из-за ситуации на Украине поставки этих двигателей в РФ вряд ли возможны, говорят аналитики. Однако российским специалистам удалось наладить их ремонт и обслуживание. В 2018 году стало известно, что предприятия «Ростеха» начали изготавливать отдельные детали и сборочные единицы для Д-18Т. Позже, в 2020 году, первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал в интервью ТАСС, что Уральский завод гражданской авиации приступил к освоению ремонта Д-18Т.

«Новый самолёт нужен»

Стоит отметить, что вопрос с двигателями поднимался и в ходе визита Сергея Шойгу в Ульяновск. Во время осмотра производственных цехов «Авиастара» министр уточнил, какой тип силовых установок планируется размещать на перспективные модели тяжёлых транспортных самолётов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил министру, что «сейчас существует два варианта комплектации — либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35».

Российский двигатель сверхбольшой тяги ПД-35, о котором упомянул Владимир Бенедиктов, разрабатывается предприятием «ОДК-Авиадвигатель», а его производство планируется наладить на мощностях «ОДК-Пермские моторы».

В данный момент уже идут испытания газогенератора новой установки. При этом, как сообщил в 2022 году генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев в интервью ТК «Звезда», сроки создания ПД-35 пришлось сдвинуть из-за необходимости перенаправить ресурсы на производство агрегатов для гражданских лайнеров. Однако, отметил Иноземцев, в 2024 году должен быть готов двигатель-демонстратор ПД-35.

Ил-96

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В России рассматривается возможность использования ПД-35 не только на Ан-124, но и на дальнемагистральном пассажирском лайнере CR929, который РФ создаёт в кооперации с КНР. Кроме того, ещё один вариант использования ПД-35 предполагает его установку на двухдвигательную модификацию дальнемагистрального лайнера Ил-96.

«Этот класс двигателей можно использовать на крупных самолётах разного назначения. Например, один из вариантов его применения — это самолёт Ил-96. У нас сейчас не хватает лайнеров этого класса. Ил-96 летает на четырёх двигателях, но это не самый экономичный вариант. Поэтому можно провести его ремоторизацию с использованием двух ПД-35. Тогда получится шикарный дальнемагистральный лайнер», — заявил Роман Гусаров.

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В свою очередь, генеральный директор АО «Аэрокон», авиационный эксперт Эдуард Багдасарян отмечает, что создание ПД-35 — дело не ближайшего будущего.

«Это очень большие и сложные двигатели. Ещё предстоит выполнить значительный цикл работ по изготовлению, испытаниям и сертификации этой силовой установки», — указал аналитик.

Эксперты также отмечают, что ПД-35 может быть установлен на новом тяжёлом транспортном самолёте, который в будущем придёт на смену «Руслану». В частности, проект подобной машины под рабочим названием «Слон» сейчас разрабатывается в ЦАГИ.

Аналитики отмечают, что на данный момент необходимости форсировать работы по разработке этой машины нет, однако в перспективе вопрос с заменой Ан-124 придётся всё равно решать.

«Необходимость создания нового самолёта есть, потому что Ан-124 устаревает, их ресурс не бесконечен. Так что новый самолёт нужен. Полагаю, что в российском авиапроме работы в этом направлении ведутся», — заключил Эдуард Багдасарян.