Шойгу отметил необходимость увеличения парка транспортной авиации за счёт Ил-76

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости расширения парка военно-транспортной авиации за счёт последней версии Ил-76.

Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения предприятия ПАО «Ил» — «Авиастар» в Ульяновске, где проверил выполнение гособоронзаказа.

Министр подчеркнул, что из-за спецоперации нагрузка на ВТА увеличивается, поэтому нужно поддерживать в надлежащем состоянии тот парк, который имеется у России.

Шойгу добавил, что этот парк нужно увеличивать, производя новые машины, которые являются последней модификацией Ил-76.

«Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъёмности», — сказал он.

В июне Шойгу заявил, что военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО.