Шойгу отметил необходимость увеличения парка транспортной авиации за счёт Ил-76
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Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения предприятия ПАО «Ил» — «Авиастар» в Ульяновске, где проверил выполнение гособоронзаказа.
Министр подчеркнул, что из-за спецоперации нагрузка на ВТА увеличивается, поэтому нужно поддерживать в надлежащем состоянии тот парк, который имеется у России.
Шойгу добавил, что этот парк нужно увеличивать, производя новые машины, которые являются последней модификацией Ил-76.
«Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъёмности», — сказал он.
В июне Шойгу заявил, что военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО.