Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Шойгу: военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО.
Шойгу: военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полётов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолётами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тыс. рейсов», — заявил министр.

Он также уточнил, что российские самолёты перевезли 2300 единиц техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. тонн грузов, а самолёты А-50 и Ил-22 выполнили почти 5 тыс. специальных боевых вылетов.

Ранее Шойгу заявил, что командование ВСУ планирует нанести удары по Крыму с помощью HIMARS и Storm Shadow.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить