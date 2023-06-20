Шойгу: военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО.

«С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полётов военно-транспортной авиации увеличилась более чем в два раза. На сегодняшний день самолётами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тыс. рейсов», — заявил министр.

Он также уточнил, что российские самолёты перевезли 2300 единиц техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. тонн грузов, а самолёты А-50 и Ил-22 выполнили почти 5 тыс. специальных боевых вылетов.

Ранее Шойгу заявил, что командование ВСУ планирует нанести удары по Крыму с помощью HIMARS и Storm Shadow.