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Шойгу призвал удвоить число самолётов Ан-124-100

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал удвоить число самолётов Ан-124-100 к 2025 году, так как теперь к ним есть двигатели и появились возможности для модернизации.
Шойгу призвал удвоить число самолётов Ан-124-100
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«По тяжёлым транспортным самолётам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счёт того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолётов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, а также поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Также Шойгу рассмотрел с руководством Новосибирского авиазавода вопрос о создании комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

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