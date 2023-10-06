Шойгу поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта Су-34
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, Шойгу проверил лётно-испытательную станцию и цех сборки продукции предприятия «Объединённая авиастроительная корпорация», которое осуществляет выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.
«Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учётом востребованности выпускаемой продукции», — говорится в сообщении.
Ранее Шойгу рассмотрел с руководством Новосибирского авиазавода вопрос о создании комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности.