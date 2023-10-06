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Шойгу поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта Су-34

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, а также поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Шойгу поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта Су-34
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, Шойгу проверил лётно-испытательную станцию и цех сборки продукции предприятия «Объединённая авиастроительная корпорация», которое осуществляет выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учётом востребованности выпускаемой продукции», — говорится в сообщении.

Ранее Шойгу рассмотрел с руководством Новосибирского авиазавода вопрос о создании комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

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