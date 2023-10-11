Шойгу провёл совещание по наращиванию возможностей военно-транспортной авиации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл в Ульяновске совещание с руководством Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) по вопросам наращивания возможностей военно-транспортной авиации.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что Шойгу провёл совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.

По его словам, с учётом СВО загруженность военно-транспортной авиации значительно увеличилась и удалось превзойти загрузку, которая была в самые напряжённые времена Советского Союза, почти в два раза.

Ранее Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске.