Шойгу провёл совещание по наращиванию возможностей военно-транспортной авиации
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Об этом сообщает Министерство обороны России.
Отмечается, что Шойгу провёл совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.
По его словам, с учётом СВО загруженность военно-транспортной авиации значительно увеличилась и удалось превзойти загрузку, которая была в самые напряжённые времена Советского Союза, почти в два раза.
Ранее Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске.