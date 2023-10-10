«Универсальный воздушный боец»: Минобороны РФ получило новую партию многофункциональных самолётов Су-34

Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова передал Минобороны России вторую в текущем году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. В начале октября министр обороны России Сергей Шойгу, учитывая востребованность Су-34, поручил руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта этой машины. Су-34 — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Военные эксперты отмечают, что эти машины благодаря своим характеристикам значительно усилят возможности ВС РФ.

Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова передал российским военным новую партию многофункциональных фронтовых сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в которую входит предприятие.

«Вторая в этом году партия новых самолётов Су-34 изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединённой авиастроительной корпорации и передана Министерству обороны РФ. Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и лётных испытаний», — говорится в сообщении госкорпорации.

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков подчеркнул, что Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках.

«Обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объёме и своевременно», — приводит пресс-служба «Ростеха» его слова.

В свою очередь, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что корпорация уже ведёт работу для обеспечения поставок в следующем году, а темп работы ОАК и смежных предприятий позволяет поставлять военному ведомству новые авиационные комплексы.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова поручил руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта этой машины с учётом её востребованности.

Всепогодный «Утёнок»

Су-34 — это двухместный всепогодный многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Работы по созданию этого самолёта начались в 1986 году. Предполагалось, что новая машина заменит в войсках тактический фронтовой бомбардировщик Су-24.

Впервые Су-34 был продемонстрирован публике в 1990 году на выставке военной техники в Белоруссии, а в 1995-м российская машина приняла участие в международном салоне в Ле Бурже под шифром Su-32FN.

Истребитель-бомбардировщик Су-34

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Из-за трудностей, связанных с условиями в стране после распада СССР и экономическим кризисом, в 1990-х годах удалось выпустить только четыре самолёта Су-34.

Производство этих машин возобновилось в середине 2000-х, а в 2008-м Минобороны РФ заключило крупный контракт на поставку Су-34. Официально он был принят на вооружение в 2014 году.

Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. По боевым возможностям он относится к поколению самолётов 4+.

Кресла лётчика и штурмана-оператора в Су-34 размещены в ряд вместо более традиционной для истребителей схемы «тандем». Такая компоновка мест экипажа придаёт кабине самолёта характерную горбатую и приплюснутую в основании форму кабины, из-за чего Су-34 в войсках получил название «Утёнок».

Взлётная масса Су-34 — 38,2 т, максимальный запас топлива во внутренних баках — 12,1 т, боевая нагрузка — 8 т, практический потолок — 15 км, дальность полёта без дозаправки — 4 тыс. км. Благодаря двум турбореактивным двигателям АЛ-31Ф самолёт способен развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч.

Су-34 оснащён 12 точками подвески для вооружения и может применять широкий арсенал средств поражения. Среди номенклатуры вооружения — управляемые авиационные ракеты «воздух — воздух» средней дальности Р-27 и ближнего боя Р-73, сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31А и Х-31А и другое ракетное вооружение.

Также Су-34 может применять корректируемые авиабомбы КАБ-500КР и КАБ-500ОД с телевизионной системой наведения и КАБ 500С-Э, оснащённые спутниковой системой наведения. Для поражения особо важных объектов предназначены КАБ-1500КР и КАБ-1500ЛГ-Ф-Э массой около 1,5 т.

Высокие боевые характеристики Су-34 (по классификации НАТО — Fullback) признаются и западным экспертным сообществом. Так, американский военно-политический журнал The National Interest ранее назвал его «главной опорой российских вооружённых сил».

Истребитель Су-34 — главная опора российских вооружённых сил

© The National Interest

Издание отмечает, что Су-34 широко применялся российскими силами в Сирии. В 2014 и 2015 годах эти самолёты совершили множество боевых вылетов для нанесения ударов по позициям боевиков различных террористических организаций.

В одном из своих материалов, посвящённых машине, The National Interest подчёркивал, что «то, как Су-34 проявил себя в Сирии, доказывает, что это истребитель пятого поколения».

«С учётом ряда запланированных модернизаций Су-34 обещает ещё долгие годы играть центральную роль в российской ударной авиации», — заявляют авторы издания.

То, как Су-34 проявил себя в Сирии, доказывает, что это истребитель пятого поколения

Самолёты Су-34 активно применяются в том числе в зоне спецоперации. Как отмечается на сайте МО, экипажи Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Лётчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и в любых метеоусловиях.

В начале сентября ТАСС со ссылкой на источник в МО РФ сообщил, что Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» на Украине.

Ранее «Кинжалами» оснащался специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К.

«Грозная машина»

Передача новой партии самолётов Су-34 российским военным — это серьёзное достижение, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это достаточно серьёзное и знаковое событие. Это говорит о том, что российский военно-промышленный комплекс быстрыми темпами перестраивается для производства востребованной продукции и выполняет задачи, поставленные Минобороны», — подчеркнул эксперт.

Истребитель-бомбардировщик Су-34

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По словам Юрия Кнутова, боевые и лётные характеристики делают Су-34 уникальной машиной, а возможность её оснащения комплексами «Кинжал» выведет самолёт на принципиально новый уровень как боевую единицу.

«Это современные самолёты, которые совмещают в себе характеристики как истребителей, так и фронтовых бомбардировщиков. Они могут нести различное ракетно-бомбовое вооружение, высокоточное оружие и оборудование для радиоэлектронной борьбы, которое позволяет глушить помехами противовоздушную оборону противника. Ну и главная особенность в том, что основная масса того оружия, которое применяет Су-34, может использоваться без входа самолёта в зону действия противника», — подчеркнул военный эксперт.

Су-34 является современным самолётом, который ещё долго будет востребован Воздушными силами России, добавил Юрий Кнутов.

«Поставки новых Су-34 в войска позволит нам перевести наши военно-воздушные силы фактически на новый уровень, который позволит оперативно решать серьёзные задачи, связанные с поддержкой наших войск на линии соприкосновения с противником», — отметил собеседник RT.

Сходной точки зрения придерживается и заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

«Су-34 — это платформа, которая действительно может выполнить любую поставленную задачу в качестве истребителя-бомбардировщика и штурмовика переднего края. Он может выполнять задачи и в оперативно-тактической глубине, и против сил и средств ПВО, и против командных пунктов, и против бронетехники, и против коммуникаций. Это универсальный воздушный боец», — подчеркнул эксперт.

Владимир Попов также отметил, что по своим характеристикам Су-34 превосходит многие зарубежные аналоги.

«Это высокоманёвренный самолёт с большим боевым потенциалом. Он может брать 7 т боевой нагрузки: ракет, бомб, снарядов. Это для полёта на расстояние до 500 км, а если брать половину боекомплекта, то дальность полёта увеличится более чем до 600 км. У него хорошая высотность, он совершенно спокойно может работать как на предельно малых высотах — до 100 м, так и на высоте до 8 тыс. м, и всё это он может даже при плохих погодных условиях. Он может бороться эффективно и с вертолётами противника, и со штурмовиками, и с истребителями», — сказал собеседник RT.

Поэтому потребность в таких самолётах на сегодня для Вооружённых сил России как никогда высока, добавил Владимир Попов.

«На сегодняшний день он нам нужен как воздух. По боевому потенциалу это грозная машина. Поэтому поставки новых партий таких самолётов — это очень хорошо», — заключил эксперт.